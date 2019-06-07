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/Криминал

В Киеве на автобазе вспыхнул сильный пожар: несколько авто не спасли. Фото и видео

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В Киеве в ночь на 7 июня на улице Гната Хоткевича произошел масштабный пожар.

Как сообщает "Информатор", огонь возник на территории бывшей автомобильной базы. Пламя охватило помещение и перекинулось на припаркованные рядом авто.

Предварительно установлено, что ангар был заброшенным складским помещение. Огонь распространился на площадь около 120 квадратных метров. Постройка полностью выгорела внутри, остался лишь металлический каркас.

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Также пламя перешло на машины, что стояли рядом. В результате три авто сгорели дотла. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара задействовали девять единиц специальной техники и 36 человек личного состава. Точные причины возникновения пожара устанавливаются.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Василькове Киевской области на территории птицефабрики "Ясенсвіт" вспыхнул масштабный пожар.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
пожаравтоГосЧС
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