В Киеве на автобазе вспыхнул сильный пожар: несколько авто не спасли. Фото и видео

В Киеве в ночь на 7 июня на улице Гната Хоткевича произошел масштабный пожар.

Как сообщает "Информатор", огонь возник на территории бывшей автомобильной базы. Пламя охватило помещение и перекинулось на припаркованные рядом авто.

Предварительно установлено, что ангар был заброшенным складским помещение. Огонь распространился на площадь около 120 квадратных метров. Постройка полностью выгорела внутри, остался лишь металлический каркас.

Также пламя перешло на машины, что стояли рядом. В результате три авто сгорели дотла. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара задействовали девять единиц специальной техники и 36 человек личного состава. Точные причины возникновения пожара устанавливаются.

Пожар в Киеве Информатор

Пожар в Киеве Информатор

Пожар в Киеве Информатор

Пожар в Киеве Информатор

Пожар в Киеве Информатор

Пожар в Киеве Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Василькове Киевской области на территории птицефабрики "Ясенсвіт" вспыхнул масштабный пожар.

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