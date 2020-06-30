В Киеве мужчину заподозрили в убийстве родного брата молотком. Фото и видео 18+

В Киеве мужчину заподозрили в убийстве родного брата молотком.

Трагедия случилась на улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед уже несколько дней не выходил на связь, а из квартиры было слышно трупный запах. На месте полицейские обнаружили открытую дверь жилища, а в одной из комнат на кровати увидели накрытое одеялом тело мужчины, 1967 года рождения. У погибшего была открытая черепно-мозговая травма.

"При осмотре места происшествия полицейские на полу обнаружили предмет, похожий на молоток со следами бурого цвета. Позже сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего родного брата умершего, который около недели скрывался. Мужчина признался в совершении умышленного убийства и предоставил показания", – рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

В Киеве мужчину заподозрили в убийстве родного брата молотком Полиция Киева

В Киеве мужчину заподозрили в убийстве родного брата молотком Полиция Киева

"Нами установлено, что между братьями часто возникали ссоры из-за злоупотребления алкогольными напитками подозреваемым. Так, на этот раз между родственниками снова произошел конфликт, после которого младший брат пошел спать, а старший в состоянии алкогольного опьянения взял молоток и ударил им три раза по голове спящего оппонента", – добавил он.

Следственным отделом Деснянского управления полиции в рамках открытого уголовного производства задержанному было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 38-летнего мужчину заподозрили в том, что он якобы жестоко убил свою 73-летнюю мать, сначала вырезав ей легкие, а затем отрезав часть руки и голову.