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В Киеве мужчина совершил суицид после конфликта с подругой: видео с места ЧП

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В Киеве на улице Автозаводской мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с балкона. По предварительным данным, перед суицидом у него был конфликт с его подругой.

Согласно с видеозаписью, обнародованной в группе "Киев Оперативный" в Facebook, перед падением погибший некоторое время пытался удержаться на козырьке балкона (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Произошел конфликт между мужчиной и женщиной. Они кричали друг на друга, затем женщина пропала из поля зрения, а мужчина вылез на балкон, перелез на козырек и спрыгнул. Увы, после падения он уже не встал", — рассказали детали свидетели происшествия.

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Место происшествия

Место происшествия

Facebook "Киев Оперативный"

Улица Автозаводская

Улица Автозаводская

Google-карты

Для выяснения причин происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве экс-участник боевых действий совершил суицид, выпрыгнув с балкона высотки. Его тело обнаружили на пандусе возле парадного.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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