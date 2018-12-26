В Киеве мужчина совершил суицид после конфликта с подругой: видео с места ЧП

В Киеве на улице Автозаводской мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с балкона. По предварительным данным, перед суицидом у него был конфликт с его подругой.

Согласно с видеозаписью, обнародованной в группе "Киев Оперативный" в Facebook, перед падением погибший некоторое время пытался удержаться на козырьке балкона (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Произошел конфликт между мужчиной и женщиной. Они кричали друг на друга, затем женщина пропала из поля зрения, а мужчина вылез на балкон, перелез на козырек и спрыгнул. Увы, после падения он уже не встал", — рассказали детали свидетели происшествия.

Место происшествия Facebook "Киев Оперативный"

Улица Автозаводская Google-карты

Для выяснения причин происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве экс-участник боевых действий совершил суицид, выпрыгнув с балкона высотки. Его тело обнаружили на пандусе возле парадного.