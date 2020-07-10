В Киеве молодой мужчина напал с ножом на подростков: парней госпитализировали

В Киеве молодой мужчина напал с ножом на подростков. Иллюстрация.

В Киеве задержали молодого мужчину, которого заподозрили в нанесении ножевых ранений несовершеннолетним.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. К правоохранителям обратился врач, рассказав, что с проспекта Леся Курбаса госпитализировали двух 17-летних подростков с ножевыми ранениями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Андрей Карпин, на месте правоохранители установили, что между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, якобы громко разговаривали.

"Несовершеннолетним прохожим это не понравилось, и они остановились для выяснения отношений, в ходе чего молодой мужчина нанес оппонентам ножевые ранения грудной клетки и руки. Во время проведения оперативных мероприятий правонарушителя задержали недалеко от места совершения преступления", – отметил Карпин.

В Киеве молодой мужчина напал с ножом на подростков Facebook/Полиция Киева

При поверхностной проверке у молодого мужчины обнаружили и изъяли нож, который направили на экспертизу. Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения. По данным полиции, он "признался в содеянном".

Следственным отделом Святошинского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Молодому мужчине было объявлено подозрение в совершении преступления, и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 84 тысячи гривен.

Пост полиции Скриншот

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