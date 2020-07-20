В Киеве избили иностранцев из-за цвета кожи: фото и детали

В Киеве неизвестные избили иностранных студентов, а затем открыли стрельбу. В ходе драки пятеро пьяных мужчины кричали в сторону пострадавших расистские высказывания.

Происшествие со студентами Киевского национального университета строительства и архитектуры из Демократической Республики Конго случилось ночью 20 июля на проспекте Гонгадзе, сообщает "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам потерпевших, конфликт начался, когда они сели в машину такси, чтобы поехать из аптеки домой. Тогда к машине подошли неизвестные, они достали их из автомобиля и начали избивать.

В Киеве пострадали иностранные студенты "Киев оперативный" в Facebook

Во время драки один из нападавших сделал несколько выстрелов в воздух. Злоумышленники убежали с места происшествия, услышав спецсигналы правоохранителей. Отмечается, что вскоре их нашли в лесу и задержали.

Местные жители избили иностранцев из-за цвета кожи "Киев оперативный" в Facebook

"Полицейские из подразделения полиции охраны во время проведения поисков нападавших нашли в лесу компанию молодых людей, которые очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло. Задержанные – бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом познакомиться с ними", – говорится в сообщении в соцсети.

Пострадавшие учатся в киевском университете "Киев оперативный" в Facebook

Злоумышленники были пьяны "Киев оперативный" в Facebook

Нападавших задержала полиция "Киев оперативный" в Facebook

Пострадали трое студентов "Киев оперативный" в Facebook

Мужчины открыли стрельбу в ходе драки "Киев оперативный" в Facebook

Пострадала машина службы такси "Киев оперативный" в Facebook

У авто разбито лобовое стекло "Киев оперативный" в Facebook

На место происшествия приезжали правоохранители "Киев оперативный" в Facebook

Сообщение о драке в соцсети "Киев оперативный" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке. Происшествие попало на видео.