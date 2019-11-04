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4 ноября • обновлено в 12:30
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/ Криминал

В Киеве из окна больницы выбросился пациент

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В центре Киева со второго этажа медицинского учреждения выбросился мужчина. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Трагедия произошла на территории клинической больницы №18 на бульваре Тараса Шевченко. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Как стало известно, погибшему было 80 лет. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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Трагедия произошла в больнице на б-ре Тараса Шевченко

Трагедия произошла в больнице на б-ре Тараса Шевченко

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в специализированной школе из окна четвертого этажа выпрыгнула 12-летняя школьница. Пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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