В Киеве из окна больницы выбросился пациент

В центре Киева со второго этажа медицинского учреждения выбросился мужчина. От полученных травм он погиб на месте происшествия.
Трагедия произошла на территории клинической больницы №18 на бульваре Тараса Шевченко. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.
Как стало известно, погибшему было 80 лет. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Трагедия произошла в больнице на б-ре Тараса Шевченко
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в специализированной школе из окна четвертого этажа выпрыгнула 12-летняя школьница. Пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована.
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