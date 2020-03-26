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26 марта • обновлено в 10:21
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В Киеве из Днепра достали тело мужчины без верхней одежды

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В Киеве на территории одного из яхт-клубов из Днепра достали тело мужчины без верхней одежды.

Об этом написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. По словам очевидцев, перед этим он просто купался и прыгал в воду.

"25 марта в 16:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в реке Днепр на Броварском проспекте на территории одного из столичных яхт-клубов находится тело человека", – говорится в сообщении.

В Киеве из Днепра достали тело мужчины без верхней одежды. Иллюстрация

В Киеве из Днепра достали тело мужчины без верхней одежды. Иллюстрация

На месте спасатели действительно обнаружили погибшего без верхней одежды в воде, примерно в 20 м от берега. Они достали тело из Днепра и передали его правоохранителям.

По словам очевидцев, мужчина просто купался и прыгал в воду, а затем его тело увидели на поверхности воды и сразу позвонили по номеру 101. Обстоятельства событий будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из реки Днепр 9 марта достали части человеческого тела.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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