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22 апреля • обновлено в 19:13
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/ Криминал

В Киеве интернет-промоутер распространял фейки о COVID-19 по заказу россиян

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Киберспециалисты СБУ разоблачили и остановили работу киевского интернет-промоутера, который распространял фейковый контент о коронавирусе COVID-19 по заказу жителей России.

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Киевлянин делал это для поднятия заработка. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Было установлено, что популяризировать сайты и страницы с фейками в интернете жителю Киева предложили российские рекламщики, у которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов по SMM. Так, подозреваемый завел Telegram-канал и организовывал тематические группы в популярных мессенджерах.

В Киеве интернет-промоутер распространял фейки о COVID-19 по заказу россиян. Иллюстрация

В Киеве интернет-промоутер распространял фейки о COVID-19 по заказу россиян. Иллюстрация

Киевлянин рассказал, что в основном распространял контент, который давали российские "учителя". Информация была направлена на создание искусственной паники или содержала призывы к нарушению карантина. Выполняя рекомендации наставников, задержанный через собственные ресурсы, ориентированные на аудиторию столичного региона, публиковал фейки о ходе пандемии в Украине, в частности со ссылкой на непроверенные и российские источники.

Эти действия создавали предпосылки к причинению паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической обстановки.

Подозреваемый полностью признал вину, предоставил доступ к своим аккаунтам и сообществам, начал сотрудничать с правоохранителями. Материалы документирования правонарушения уже направили в органы Национальной полиции Украины по компетенции для принятия соответствующего процессуального решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу интернет-агитаторов, которые за деньги страны-агрессора России распространяли фейки о коронавирусе COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А росея - це паРРаша! Там смердить - і в башці каша!
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Кияни Криминал

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