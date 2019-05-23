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/Криминал

В Киеве группа из 40 человек напала на отель: что известно

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В Киеве группа людей в балаклавах и шлемах ворвалась в отельный комплекс и совершила попытку рейдерского захвата.

Были ранены два охранника отеля, сообщили в пресс-службе полиции Киева. В нападении участвовали около 40 человек, семь из них задержали (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум охранникам и повредили имущество. Когда приехала полиция, часть из них сбежала", – уточнили правоохранители.

Попытка захват

Попытка захват

Полиция Киева

Правоохранители не разглашают название отеля, но, судя по обнародованным фото, речь идет о комплексе Venice.

Отель

Отель

Полиция Киева

Все задержанные оказались сотрудниками частной охранной фирмы, ранее судимыми за разные преступления. По их словам, в отель они приехали вместе с его владельцем. Эта информация проверяется.

Отель Venice

Отель Venice

Полиция Киева

В Киеве группа из 40 человек напала на отель: что известно

Как писал OBOZREVATEL, в апреле Киевская полиция задержала 62 человека, которые участвовали в рейдерском захвате детского спортивного клуба "Восход" на ул. Бориспольской.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Украиньзькэ мир, шляхом до Европы, Сугс
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2
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзке мир.
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