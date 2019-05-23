В Киеве группа из 40 человек напала на отель: что известно

В Киеве группа людей в балаклавах и шлемах ворвалась в отельный комплекс и совершила попытку рейдерского захвата.

Были ранены два охранника отеля, сообщили в пресс-службе полиции Киева. В нападении участвовали около 40 человек, семь из них задержали (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум охранникам и повредили имущество. Когда приехала полиция, часть из них сбежала", – уточнили правоохранители.

Попытка захват Полиция Киева

Правоохранители не разглашают название отеля, но, судя по обнародованным фото, речь идет о комплексе Venice.

Отель Полиция Киева

Все задержанные оказались сотрудниками частной охранной фирмы, ранее судимыми за разные преступления. По их словам, в отель они приехали вместе с его владельцем. Эта информация проверяется.

Отель Venice Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, в апреле Киевская полиция задержала 62 человека, которые участвовали в рейдерском захвате детского спортивного клуба "Восход" на ул. Бориспольской.

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