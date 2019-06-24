В Киеве банда в балаклавах забросала маршрутку "коктейлями Молотова"

В Оболонском районе Киева 24 июня группа злоумышленников забросала маршрутки "коктейлями Молотова" и скрылась.

Правоохранители ввели план "Перехват". По предварительной информации, никто не пострадал, пишет "Информатор". Уточняется, что ЧП произошло около станции метро "Героев Днепра", а объектами нападения стали маршрутные автобусы до Вышгорода (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Тем временем правоохранители ищут в Киеве банду в составе 3-4 человека. Куда именно уехали злоумышленники – неизвестно", – уточнили в СМИ.

Место ЧП Информатор

Очевидцы с места происшествия сообщили, что видели банду из пяти человек. Они разбили окно со стороны водителя, бросили туда дымовую шашку с одной стороны и банку с горячим веществом – с другой.

Как писал OBOZREVATEL, в марте водитель пригородной маршрутки №825 из Киева в Боярку избил пассажира. У пострадавшего – ушиб головного мозга и серьезные переломы.

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