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В Киеве банда в балаклавах забросала маршрутку "коктейлями Молотова"

1.1тЧитать материал на украинском

В Оболонском районе Киева 24 июня группа злоумышленников забросала маршрутки "коктейлями Молотова" и скрылась.

Правоохранители ввели план "Перехват". По предварительной информации, никто не пострадал, пишет "Информатор". Уточняется, что ЧП произошло около станции метро "Героев Днепра", а объектами нападения стали маршрутные автобусы до Вышгорода (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Тем временем правоохранители ищут в Киеве банду в составе 3-4 человека. Куда именно уехали злоумышленники – неизвестно", – уточнили в СМИ.

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Место ЧП

Место ЧП

Информатор

Очевидцы с места происшествия сообщили, что видели банду из пяти человек. Они разбили окно со стороны водителя, бросили туда дымовую шашку с одной стороны и банку с горячим веществом – с другой.

В Киеве банда в балаклавах забросала маршрутку "коктейлями Молотова"

Как писал OBOZREVATEL, в марте водитель пригородной маршрутки №825 из Киева в Боярку избил пассажира. У пострадавшего – ушиб головного мозга и серьезные переломы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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