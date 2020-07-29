В Киеве авто врезалось в отбойник: пострадал ребенок. Фото

В Голосеевском районе Киева в среду утром, 29 июля, автомобиль въехал в отбойник, в результате чего пострадал водитель и ребенок, который был внутри.

ДТП произошло на улице Саперно-Слободской. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Водитель Lada по неизвестным причинам въехал в отбойник. Причины аварии пока неизвестны, но известно, что, к сожалению, пострадал и водитель, и ребенок, который был в авто", – говорится в посте.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Надднепрянском шоссе 28 июля произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и грузовика, в результате которого, предварительно, погиб один человек.