В Оболонском районе Киева 10 июня автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места аварии. Потерпевшей оказалась 33-летний следователь Оболонского управления полиции.
Как написал пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, ДТП произошло на улице Маршала Малиновского (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Отмечается, что женщину на "зебре" сбила машина марки Mercedes. Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара.
В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось
Для розыска подозреваемого на авто в Киеве было введено специальную полицейскую операцию. Правоохранители разыскали мужчину, задержали его и доставили в Оболонское УП.
В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось
Правоохранители установят все обстоятельства и причины ДТП. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события.
На странице "Киев оперативный" в Facebook опубликовали фото окровавленной женщины и задержанного мужчины.
В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось. Подозреваемый
В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось. Подозреваемый
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".
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