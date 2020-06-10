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10 июня • обновлено в 20:42
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/ Криминал

В Киеве авто на переходе сбило полицейскую и скрылось. Фото окровавленной потерпевшей 18+

18.2т
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В Оболонском районе Киева 10 июня автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места аварии. Потерпевшей оказалась 33-летний следователь Оболонского управления полиции.

Как написал пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, ДТП произошло на улице Маршала Малиновского (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Отмечается, что женщину на "зебре" сбила машина марки Mercedes. Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось

Для розыска подозреваемого на авто в Киеве было введено специальную полицейскую операцию. Правоохранители разыскали мужчину, задержали его и доставили в Оболонское УП.

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось

Правоохранители установят все обстоятельства и причины ДТП. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события.

На странице "Киев оперативный" в Facebook опубликовали фото окровавленной женщины и задержанного мужчины.

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось. Подозреваемый

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось. Подозреваемый

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось. Подозреваемый

В Киеве авто на переходе сбило женщину и скрылось. Подозреваемый

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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