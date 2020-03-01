В Киеве 60-летний псевдопродюсер дважды изнасиловал студентку: дело передали в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего псевдопродюсера, который в Киеве дважды изнасиловал 18-летнюю студентку.

К правоохранителям потерпевшая обратилась еще в декабре 2019 года. Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своем сайте.

Во время досудебного расследования было установлено, что мужчина 1959 года рождения познакомился с девушкой в вагоне поезда и представился известным продюсером. После этого подозреваемый в собственном доме дважды изнасиловал потерпевшую.

В Киеве 60-летний псевдопродюсер дважды изнасиловал студентку. Иллюстрация

"Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. ч. 1, 2 ст. 152 УК Украины направлено в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по сути. Сейчас мужчина находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Белая Церковь Киевской области полиция задержала двух молодых людей, один из которых несколько раз ударил ножом в грудь и изнасиловал женщину, а другой – ограбил ее.

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