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В кафе Киева произошла кровавая драка со стрельбой: выяснились новые подробности

1.6тЧитать материал на украинском

Во время обысков у подозреваемых в кровавой драке и стрельбе в кафе Киева нашли оружие и неизвестное вещество, похожее на наркотическое.

Все четверо задержанных оказались гражданами другой страны, сообщили подробности инцидента в пресс-службе полиции Киева.

"В заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку и стрельбу. Пострадавший получил ранение ноги. Компания скрылась с места ЧП на авто", – уточнили правоохранители.

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Задержанные

Задержанные

Оружие

Оружие

Полиция нашла машину с нападавшими по ориентировке, где и обнаружила во время обыска оружие. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы по статье за хулиганство.

Как писал OBOZREVATEL, в Глевахе Киевской области в июне в кафе с ножом напали на двух подростков. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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