В кафе Киева произошла кровавая драка со стрельбой: выяснились новые подробности

Во время обысков у подозреваемых в кровавой драке и стрельбе в кафе Киева нашли оружие и неизвестное вещество, похожее на наркотическое.
Все четверо задержанных оказались гражданами другой страны, сообщили подробности инцидента в пресс-службе полиции Киева.
"В заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку и стрельбу. Пострадавший получил ранение ноги. Компания скрылась с места ЧП на авто", – уточнили правоохранители.
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Задержанные
Оружие
Полиция нашла машину с нападавшими по ориентировке, где и обнаружила во время обыска оружие. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы по статье за хулиганство.
Как писал OBOZREVATEL, в Глевахе Киевской области в июне в кафе с ножом напали на двух подростков. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.
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