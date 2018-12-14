Под Киевом прогремел взрыв в жилом доме: первое видео обрушения

Опубликовано первое видео с места взрыва жилого дома в Фастове Киевской области. На записи видно, что в результате ЧП обрушились три этажа здания.

Эксклюзивное видео с места происшествия предоставило ObozTV. Сообщается, что взрыв произошел на улице Садовой (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы). Пострадал один житель дома — он травмировался вследствие падения с пятого этажа.

Взрыв в Фастове

"От взрыва пострадал мужчина. Он упал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги", ‒ сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Последствия взрыва Автор фото: t.me/sheider

Основной версией происшествия считается взрыв бытового газа. Точная причина станет известна после проведения всех экспертиз.

Последствия взрыва Автор фото: t.me/sheider

Последствия взрыва Автор фото: t.me/sheider

К месту происшествия прибыли спасатели, которые эвакуируют жителей обвалившихся этажей при помощи лестницы пожарной машины.

Последствия взрыва Автор фото: t.me/sheider

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 аналогичный взрыв в жилой многоэтажке произошел в Харькове. В результате ЧП пострадали пять человек — все они получили осколочные ранения.

В сентябре похожий случай произошел и на Закарпатье, там взрыв произошел в частном доме. Огонь и ударная волна полностью уничтожили жилище, а его обитатели были сильно травмированы.