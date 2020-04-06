В Чернобыльской зоне отчуждения 6 апреля спасатели продолжали тушить масштабный лесной пожар, который вспыхнул еще 4 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте, отметив, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находился в пределах нормы и не превышал естественных фоновых значений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из очагов пожара расположен между с. Владимировка и с. Жовтневое Котовского лесничества, где огонь охватил около 20 га. К тушению были привлечены более 100 человек, а также немало техники, в частности два самолета и вертолет. От начала работ авиация ГСЧС осуществила 42 сбросы воды (174 тонны).

В Чернобыльской зоне спасатели третьи сутки тушат масштабный пожар

Еще один очаг расположен вблизи с. Раговка Котовского лесничества, где огонь разгорелся на площади около 5 га. В воскресенье вечером, 5 апреля, пожар был локализован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Ситуация с пожаром, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, 5 апреля осложнилась. Огонь охватил уже 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

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