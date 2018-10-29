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/Криминал

Утопила своих детей: прокуратура приняла решение по матери-убийце

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Матери двух малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере в Дарницком районе Киева, объявлено подозрение в умышленном убийстве двух лиц.

Действия 36-летней Екатерины Бабкиной квалифицированы по п.1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей), сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в Дарницкий районный суд прокурором внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. До решения вопроса задержанная будет находиться в изоляторе временного содержания.

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В прокуратуре сообщили, что в воскресенье, 28 октября, на месте гибели мальчика и девочки с участием подозреваемой был проведен следственный эксперимент.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. Причины ее поступка установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что перед тем, как утопить в озере своих малолетних детей, мать отвела их в пиццерию и накормила.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
прокуратура Киева
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