Утопила своих детей: прокуратура приняла решение по матери-убийце

Матери двух малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере в Дарницком районе Киева, объявлено подозрение в умышленном убийстве двух лиц.

Действия 36-летней Екатерины Бабкиной квалифицированы по п.1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей), сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в Дарницкий районный суд прокурором внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. До решения вопроса задержанная будет находиться в изоляторе временного содержания.

В прокуратуре сообщили, что в воскресенье, 28 октября, на месте гибели мальчика и девочки с участием подозреваемой был проведен следственный эксперимент.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. Причины ее поступка установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что перед тем, как утопить в озере своих малолетних детей, мать отвела их в пиццерию и накормила.