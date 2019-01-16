Услышали крик и хлопок: в Киеве студент-иностранец выпрыгнул из окна

В Киеве ночью 15 января студент-иностранец выпрыгнул из окна 14 этажа в доме, где гостил у друзей. Погибший был 1998 года рождения.

По предварительным данным, парень был гражданином Марокко, но учился в Украине. В день трагедии он опоздал на свой самолет и остался у друзей в квартире на ул. Липковского.

"Когда молодые люди уже отдыхали, парень резко встал и вылез на подоконник. Девушки, которые находились в квартире, пытались удержать молодого человека за штаны, однако парень свесился за окно и выскользнул вниз", — пояснили детали в СМИ.

Место ЧП Скриншот "Информатор"

По словам свидетелей, вначале они услышали крик и хлопок, а потом свисающего с 14 этажа парня.

Погибший Скриншот "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве на территории Политехнического института обнаружили труп темнокожего студента. По официальной версии, парень сорвался с третьего этажа, пытаясь попасть в общежитие.

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