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/Криминал

Ушла из дома и не вернулась: под Киевом пропала школьница

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Под Киевом пропала 12-летняя Валерия Кривша, жительница с. Погребы. 15 января она ушла из дома и больше не выходила на связь.

Рост пропавшей — 160 см, у нее карие глаза, овальное лицо и окрашенные в коричневый цвет волосы, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области. В день исчезновения школьница была одета в пальто горчично-коричневого цвета, шапку с балабоном серого цвета и черные спортивные брюки.

Как уточнили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, пропавшая может находиться вместе с Александром Герасимовым, 1997 года рождения.

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Пропавшая Валерия Кривша

Пропавшая Валерия Кривша

Национальная полиция Киевщины

"Она покинула место жительства около 6 вечера 15 января и с тех пор не появлялась дома", — уточнили в соцсети.

Александр Герасимов

Александр Герасимов

Facebook "Киев Оперативный"

Всех, кто встретит девушку или ее товарища, попросили обратиться в полицию.

Как писал OBOZREVATEL, с 9 января в Карпатах разыскивают жительницу Хмельнитчины и ее дочь, которые пропали во время отдыха в Ивано-Франковской области.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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