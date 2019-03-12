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/Криминал

Уличный произвол: в Киеве ограбили двух детей

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В Киеве двое несовершеннолетних стали жертвами грабителей.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, первый случай произошел вечером 11 марта возле станции метро "Лесная" в Деснянском районе.

К 13-летнему школьнику подошел неизвестный, который отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

Ограбление в Киеве

Ограбление в Киеве

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Второй случай произошел вечером того же дня на ул. Бориспольской (Дарницкий район), при этом последствия для самого злоумышленника оказались печальными.

Так, у 14-летнего подростка неизвестный отобрал мобилку, однако вскоре преступник был задержан. Им оказался 17-летний парень.

Ограбление в Киеве

Ограбление в Киеве

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в собственном Mercedes был застрелен предприниматель и ювелир Сергей Киселев. Его убийце удалось скрыться с места происшествия.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалграбеждети
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