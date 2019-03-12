Уличный произвол: в Киеве ограбили двух детей

В Киеве двое несовершеннолетних стали жертвами грабителей.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, первый случай произошел вечером 11 марта возле станции метро "Лесная" в Деснянском районе.
К 13-летнему школьнику подошел неизвестный, который отобрал у него мобильный телефон и скрылся.
Ограбление в Киеве
Google. Maps
Второй случай произошел вечером того же дня на ул. Бориспольской (Дарницкий район), при этом последствия для самого злоумышленника оказались печальными.
Так, у 14-летнего подростка неизвестный отобрал мобилку, однако вскоре преступник был задержан. Им оказался 17-летний парень.
Ограбление в Киеве
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в собственном Mercedes был застрелен предприниматель и ювелир Сергей Киселев. Его убийце удалось скрыться с места происшествия.
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