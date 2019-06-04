Украинцы призвали дать пожизненное полицейским за убийство 5-летнего ребенка

Половина опрошенных украинцев хочет, чтобы виновным в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком пьяным правоохранителям дали пожизненное заключение.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного OBOZREVATEL. В нем приняли участие более 20 000 читателей. Напомним:: 31 мая на Киевщине пьяные полицейские подстрелили мальчика, который впоследствии скончался в больнице.
Итак, 50% участников решили, что правоохранителям нужно дать пожизненное заключение. 33% читателей считают, что это должно решать не население – суд вынесет приговор.
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Еще 9% полагают, что виновников должен линчевать народ. А 8% участников опроса думают, что это уже неважно, ведь ребенка родителям не вернешь.
Украинцы призвали дать пожизненное полицейским, которые убили 5-летнего ребенка
Как сообщал OBOZREVATEL :
31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову.
Ребенка под Киевом подстрелили пьяные полицейские. Их задержали.
Пятилетний Кирилл, которого ранили в голову пьяные копы, умер в больнице, не приходя в сознание.
Родные мальчика узнали о том, что в его голову попала пуля, только через 5 часов после происшествия.
В Киеве состоялась акция протеста – активисты требовали наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
Соцсети бурно отреагировали на гибель 5-летнего Кирилла. Ответили на это и в высшем руководстве страны.
Из-за убийства мальчика глава Нацполиции Киевщины попросил его уволить и отправить в ООС.
Стали известны подробности о полицейских, которые подстрелили ребенка в Переяславе-Хмельницком.
В городе Переяслав-Хмельницкий, где смертельно ранили 5-летнего ребенка, нет патрульной полиции в том виде, в котором ее запускали в 2015 году.
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