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/Криминал

Украинцы призвали дать пожизненное полицейским за убийство 5-летнего ребенка

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Половина опрошенных украинцев хочет, чтобы виновным в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком пьяным правоохранителям дали пожизненное заключение.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного OBOZREVATEL. В нем приняли участие более 20 000 читателей. Напомним:: 31 мая на Киевщине пьяные полицейские подстрелили мальчика, который впоследствии скончался в больнице.

Итак, 50% участников решили, что правоохранителям нужно дать пожизненное заключение. 33% читателей считают, что это должно решать не население – суд вынесет приговор.

Скриншот

Скриншот

Еще 9% полагают, что виновников должен линчевать народ. А 8% участников опроса думают, что это уже неважно, ведь ребенка родителям не вернешь.

Украинцы призвали дать пожизненное полицейским, которые убили 5-летнего ребенка

Украинцы призвали дать пожизненное полицейским, которые убили 5-летнего ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Место
УкраинаКиев
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К Денис
К Денис
А толку от того что делает народ... Где все эти активисты правосеки и прочее хохло.лядская погань?? В суды врываетесь, ментов бьете.. А за свое же будущее поколение ответить не можете.. Защитить от своих же ментов... Тьфу.. Знаю что комент удалят... Но случай вопиющий..
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