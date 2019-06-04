Украинцы призвали дать пожизненное полицейским за убийство 5-летнего ребенка

Половина опрошенных украинцев хочет, чтобы виновным в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком пьяным правоохранителям дали пожизненное заключение.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного OBOZREVATEL. В нем приняли участие более 20 000 читателей. Напомним:: 31 мая на Киевщине пьяные полицейские подстрелили мальчика, который впоследствии скончался в больнице.

Итак, 50% участников решили, что правоохранителям нужно дать пожизненное заключение. 33% читателей считают, что это должно решать не население – суд вынесет приговор.

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Еще 9% полагают, что виновников должен линчевать народ. А 8% участников опроса думают, что это уже неважно, ведь ребенка родителям не вернешь.

Украинцы призвали дать пожизненное полицейским, которые убили 5-летнего ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL :

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