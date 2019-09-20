Угрожал ножом: в ресторане Киеве избили женщину

В Киеве 19 сентября в грузинском ресторане мужчина принялся избивать свою супругу, а после – угрожал окружающим ножом.

Поводом для семейного конфликта стала ревность, пишет "Информатор". Инцидент произошел в заведении Papa Niko между компанией из двух отдыхавших пар (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Одна пара была в состоянии алкогольного опьянения и начала вести себя вызывающе. Жена приревновала своего возлюбленного к другой женщине и они начали выяснять отношения прямо в ресторане. Мужчина нанес своей супруге несколько ударов, после чего за нее вступился сосед по столу. Тогда агрессор схватил со стола нож и стал угрожать ним окружающим", – уточнили в СМИ.

Задержанный мужчина "Информатор"

Избитая женщина "Информатор"

Сотрудники ресторана вызвали охрану, которой пришлось применить к дебоширу силу. Избитая женщина начала защищать своего мужа, бросаясь на охрану и съемочную группу журналистов.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской в Киеве произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

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