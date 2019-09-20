Главная Новости
20 сентября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Угрожал ножом: в ресторане Киеве избили женщину

978 Читать материал на украинском

В Киеве 19 сентября в грузинском ресторане мужчина принялся избивать свою супругу, а после – угрожал окружающим ножом.

Поводом для семейного конфликта стала ревность, пишет "Информатор". Инцидент произошел в заведении Papa Niko между компанией из двух отдыхавших пар (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Одна пара была в состоянии алкогольного опьянения и начала вести себя вызывающе. Жена приревновала своего возлюбленного к другой женщине и они начали выяснять отношения прямо в ресторане. Мужчина нанес своей супруге несколько ударов, после чего за нее вступился сосед по столу. Тогда агрессор схватил со стола нож и стал угрожать ним окружающим", – уточнили в СМИ.

Новости
Достал пистолет и начал палить: в Киеве обстреляли посетителей кафе. Фото с места
Задержанный мужчина

Задержанный мужчина

"Информатор"

Избитая женщина

Избитая женщина

"Информатор"

Сотрудники ресторана вызвали охрану, которой пришлось применить к дебоширу силу. Избитая женщина начала защищать своего мужа, бросаясь на охрану и съемочную группу журналистов.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской в Киеве произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel