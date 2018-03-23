Убийца сестры Ноздровской может выйти на свободу уже 27 марта

Дмитрий Россошанский, осужденный на 7 лет тюрьмы за смертельное ДТП под Киевом, может выйти на свободу по амнистии.

Об этом 23 марта заявила Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины, которая при жизни добивалась наказания для обвиняемого, передает корреспондент "Обозревателя".

По словам Анастасии Ноздровской, прокуратура Киевской области не внесла отягчающие обстоятельства дела в обвинительный акт. В частности, речь идет о том, что Дмитрий Россошанский был в состоянии наркотического опьянения на момент совершения ДТП во время которого погибла Светлана Сапатинская.

Во время пресс-конференции 23 марта

"Это, а также тот факт, что Россошанский не вызвал медицинскую помощь, является отягчающим обстоятельством", – рассказала Анастасия. Дочь погибшей правозащитницы предполагает, что прокуратура могла так поступить намеренно, и обвиняет правоохранителей в халатности.

Адвокат семьи Ирины Ноздровской Владимир Фурман сообщил, что если прокуратура не внесет изменения в обвинительный акт до следующего заседания суда, Дмитрия Россошанского могут выпустить на свободу уже 27 марта.

Как сообщал "Обозреватель", авария с Дмитрием Россошанским произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района. В ДТП погибла 26-летняя Светлана Сапатинская. На момент происшествия дядя Дмитрия Россошанского был председателем Вышгородского районного суда.

Данное дело слушалось два года, сначала – в Вышгороде, после чего его рассматривали в Обухове. В итоге суд приговорил Дмитрия Россошанского к 7 годам лишения свободы. Однако его адвокат пытается обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

6 февраля адвокат Алексей Цибенко также ходатайствовал об освобождении подзащитного от дальнейшего пребывания в СИЗО из-за ухудшения его здоровья. Однако суд отказался освободить из-под стражи Дмитрия Россошанского.

Добавим, что сестра погибшей в ДТП Светланы Сапатинской, правозащитница Ирина Ноздровская следила за расследованием дела и добивалась наказания водителю. Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года. В ее убийстве подозревают отца Дмитрия Россошанского Юрия.