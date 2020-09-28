Убийца с Лысой горы рассказал, как заколол ножницами мужчину. Видеопризнание задержанного

В Киеве полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве на территории ландшафтного парка "Лысая гора".

Как сообщает пресс-служба уголовного розыска столицы, убийство произошло во время совместного распития спиртного, когда между мужчинами возникло недопонимание.

"Ранее трижды судимый (в том числе за убийство) злоумышленник решил не спорить и не раздумывая задушил соперника тем, что было под рукой. После чего нанес несколько ударов ножницам в ​​область шеи. С места совершения преступления скрылся", – сообщили в полиции.

Также было опубликовано видео, на котором задержанный сознается в убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти – умершего били по голове кирпичом, душили ремнем, а затем зарезали ножницами в шею. Позже стали известны подробности жестокого преступления.