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LadyCity

/Криминал

Убийство военного в Киеве: в деле произошел новый поворот

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В Киеве профессиональному боксеру Петру Очеретяному, который нанес смертельный удар военному, объявили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, за содеянное спортсмену грозит от 7 до 15 лет лишения воли.

"Мужчина, которого обосновано подозревают в совершении преступления, скрылся с места происшествия и только вечером 3 января вместе с адвокатом пришел в Печерское управление полиции. Ним оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта и кикбоксинга", — пояснили правоохранители.

Место преступления

Место преступления

Национальная полиция

В прокуратуре пояснили, что подозреваемый, выгуливая собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами, и во время конфликта ударил одного из них в челюсть. От полученного ранения он умер.

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Лукашенко Олег
Лукашенко Олег
Яке умисне вбивство, не знають КК україни.
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