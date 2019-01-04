Убийство военного в Киеве: в деле произошел новый поворот

В Киеве профессиональному боксеру Петру Очеретяному, который нанес смертельный удар военному, объявили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, за содеянное спортсмену грозит от 7 до 15 лет лишения воли.

"Мужчина, которого обосновано подозревают в совершении преступления, скрылся с места происшествия и только вечером 3 января вместе с адвокатом пришел в Печерское управление полиции. Ним оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта и кикбоксинга", — пояснили правоохранители.

Место преступления Национальная полиция

В прокуратуре пояснили, что подозреваемый, выгуливая собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами, и во время конфликта ударил одного из них в челюсть. От полученного ранения он умер.

Новость обновляется