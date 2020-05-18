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18 мая • обновлено в 23:06
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Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре внезапно уменьшили залог

  • Бывшего главу украинского МИД полицейские задержали 24 марта.

  • Его подозревают в причастности к убийству бизнесмена Сергея Старицкого.

  • Кожара и его жена утверждали, что тот якобы покончил жизнь самоубийством. По их версии, Старицкий в гостях выстрелил себе в голову из наградного пистолета хозяина. Остальные в то время находились в другой комнате.

  • Следователи пришли к выводу, что бизнесмен не мог застрелить себя сам.

22.3т
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Сумму залога для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого на Киевщине, уменьшили до 2,1 млн гривен.

Такое решение в понедельник, 18 мая, принял столичный суд, сообщила на своей странице в Facebook дочь погибшего Екатерина Старицкая. Изначально экс-министру был назначен залог в 14 млн гривен.

Леонид Кожара и Сергей Старицкий

Леонид Кожара и Сергей Старицкий

Коллаж

При этом, по данным источников OBOZREVATEL, таким решением суд вышел за рамки своей компетенции – на заседании можно было только продлить досудебное расследование. Возможно, сторона защиты про что-то договорилась с судом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Криминал суд Новости Киева и Киевской области Убийство Старицкого
Персона
Леонид Кожара
Место
Украина Киев
Теги
убийство Министерство иностранных дел Украины
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