Сумму залога для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого на Киевщине, уменьшили до 2,1 млн гривен.
Такое решение в понедельник, 18 мая, принял столичный суд, сообщила на своей странице в Facebook дочь погибшего Екатерина Старицкая. Изначально экс-министру был назначен залог в 14 млн гривен.
Леонид Кожара и Сергей Старицкий
Коллаж
При этом, по данным источников OBOZREVATEL, таким решением суд вышел за рамки своей компетенции – на заседании можно было только продлить досудебное расследование. Возможно, сторона защиты про что-то договорилась с судом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Старицкого. Трагедия произошла в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары на Киевщине.
Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины Козерод следы продуктов выстрела.
Адвокаты Кожары заявили, что Козерод призналась в случайном убийстве Старицкого.
Впрочем, самого Кожару 25 марта задержали. Именно ему объявили о подозрении в умышленном убийстве.
Выяснилось, что Козерод может быть приговорена к пяти годам лишения свободы за дачу ложных показаний.
Позже задержанную женщину, которую заподозрили в лжесвидетельстве по обстоятельствам смерти Старицкого, отпустили под личное обязательство.
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