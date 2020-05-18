Следователи пришли к выводу, что бизнесмен не мог застрелить себя сам.

Кожара и его жена утверждали, что тот якобы покончил жизнь самоубийством. По их версии, Старицкий в гостях выстрелил себе в голову из наградного пистолета хозяина. Остальные в то время находились в другой комнате.

Его подозревают в причастности к убийству бизнесмена Сергея Старицкого.

Сумму залога для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого на Киевщине, уменьшили до 2,1 млн гривен.

Такое решение в понедельник, 18 мая, принял столичный суд, сообщила на своей странице в Facebook дочь погибшего Екатерина Старицкая. Изначально экс-министру был назначен залог в 14 млн гривен.

Леонид Кожара и Сергей Старицкий Коллаж

При этом, по данным источников OBOZREVATEL, таким решением суд вышел за рамки своей компетенции – на заседании можно было только продлить досудебное расследование. Возможно, сторона защиты про что-то договорилась с судом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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