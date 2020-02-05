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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Криминал

Убийство Шеремета в Киеве: суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом

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Печерский районный суд города Киева продолжил ночной домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, военному медику Яне Дугарь до 4 апреля.

Соответствующее решение было принято 5 февраля. Об этом сообщили на странице интернет-издание The Insider Ukraine в Telegram.

Она и в дальнейшем не сможет покидать место жительства с 20:00 до 7:00. Суд отказал в передаче Дугарь на личные поручительства.

Суд оставил Дугарm под ночным домашним арестом

Суд оставил Дугарm под ночным домашним арестом

The Insider Ukraine

Как написало издание "Цензор.нет", также был отклонен отвод судьи. Во время заседания защита подозреваемой говорила о экспертизах относительно роста и ходы и просила обратить на это внимание.

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В конце концов суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом до 4 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что, чтобы передать в суду дела по обвинениям подозреваемых в исполнении и организации убийства Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

  • 24 января подозреваемой Дугарь сменили круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00.

  • Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продлил досудебное расследование в уголовном производстве по делу об убийстве Шеремета на срок до четырех месяцев.

  • Печерский районный суд города Киеве 4 февраля устроил параллельное рассмотрение относительно подозреваемых в убийстве Шеремета Дугарь и Антоненко. Во время заседания адвокаты медика заявили отвод судье.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Убийство Павла Шеремета
Персона
Яна Дугарь
Место
Украина Киев
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