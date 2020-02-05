Убийство Шеремета в Киеве: суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом

Печерский районный суд города Киева продолжил ночной домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, военному медику Яне Дугарь до 4 апреля.

Соответствующее решение было принято 5 февраля. Об этом сообщили на странице интернет-издание The Insider Ukraine в Telegram.

Она и в дальнейшем не сможет покидать место жительства с 20:00 до 7:00. Суд отказал в передаче Дугарь на личные поручительства.

Суд оставил Дугарm под ночным домашним арестом The Insider Ukraine

Как написало издание "Цензор.нет", также был отклонен отвод судьи. Во время заседания защита подозреваемой говорила о экспертизах относительно роста и ходы и просила обратить на это внимание.

В конце концов суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом до 4 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что, чтобы передать в суду дела по обвинениям подозреваемых в исполнении и организации убийства Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

24 января подозреваемой Дугарь сменили круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00.

Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продлил досудебное расследование в уголовном производстве по делу об убийстве Шеремета на срок до четырех месяцев.

Печерский районный суд города Киеве 4 февраля устроил параллельное рассмотрение относительно подозреваемых в убийстве Шеремета Дугарь и Антоненко. Во время заседания адвокаты медика заявили отвод судье.

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