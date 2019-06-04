Убийство ребенка полицией под Киевом: к зданию суда стянули силовиков

Под здание Голосеевского районного суда в Киеве, где 4 июня должны избрать меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка полицейским, стянули автомобили с силовиками.

По состоянию на 8:30 утра, около суда находились четыре автозака и несколько автобусов с Национальной гвардией, пишет УНН.

Заседание суда запланировано на 9 утра. Прокуратура Киева будет настаивать на содержании под арестом без права на залог.

Силовики собрались под судом

Как пишет Newsone, также требовать справедливого суда пришли общественные активисты.

"Меры безопасности более чем серьезны. Поскольку даже по дороге в Голосеевский райсуд и по территории квартала мы видели минимум три десятка правоохранителей в красных беретах. Это спецслужащие, которые должны сохранять общественный правопорядок. Кроме того, были и автобусы с представителями Нацгвардии", – сообщил журналист.

Под подозрением находятся два правоохранителя: старший сержант группы реагирования Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, который служит в водной полиции. Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц и с применением оружия и умышленное убийство малолетнего ребенка. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Очевидцы насчитали 4 автозака

Автозаки

Тем временем под зданием МВД, куда после известия о смерти ребенка активисты принесли цветы и игрушки, убрали импровизированный мемориал, пишет ТСН. Служащие министерства пытались стереть слово "убийцы" и вывезли все шины.

Убирают надпись Facebook Natasya Nagorna

Под МВД Facebook Natasya Nagorna

Напомним, что врачи боролись за жизнь 5-летнего Кирилла с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Погибший Кирилл Facebook Татьяны Тлявовой

Как писал OBOZREVATEL, позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

3 июня малыш скончался не приходя в сознание. Врачи удалили ему половину черепа, но так и не смогли достать пулю из мозга.

После новости о смерти ребенка под зданием МВД собрался митинг, на котором требовали отставки главы ведомства Арсена Авакова. Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!