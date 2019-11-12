Убийство ребенка под Киевом: в деле случился скандальный поворот

Адвокат семьи погибшего 5-летнего Кирилла Тлявова Александр Щербина обвинил Государственное бюро расследований в бездеятельности.

По его словам, стороне погибшего даже не сообщили об изменении подозрения двум полицейским Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Об этом сообщает 24 Канал.

Он добавил, что ГБР игнорирует представителей потерпевших и самих потерпевших.

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"Что касается переквалификации, то я никоим образом прокомментировать это не могу, поскольку о таком процессуальном действии мне не известно. Нам как представителям потерпевших о проведении такого процессуального действия как вручение измененного подозрения не сообщали никоим образом и такого процессуального документа, к сожалению, у нас нет", – пояснил адвокат.

Он добавил, что в течение досудебного расследования сторона неоднократно обращалась к ГБР с соответствующими ходатайствами. Они были проигнорированы досудебным.

"Это меня, как представителя, действительно удивляет. Почему орган досудебных расследований воспринимает нас как угрозу?" – отметил Щербина.

Он добавил, что была переквалификация в статью 119.

"Согласно этой статье, одному фигуранту, которого уже установили, грозит до 5 лет лишения свободы. Есть также часть 4 статьи 296, которая говорит о том, что возможен чуть болей больший срок – до 7 лет лишения свободы. Но меня удивляет такая бездеятельность ГБР по факту расследования по статье 304 – вовлечение несовершеннолетнего. Поскольку мы, как представители потерпевшего об этом ходатайствовали", – подытожил он.

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