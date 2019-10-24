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24 октября • обновлено в 19:41
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Артист балета и телохранитель: всплыли неожиданные данные о "троещинском маньяке"

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"Троещинский маньяк" Дмитрий Кулешов, которого подозревают в убийстве и серии нападений в Киеве, вырос в интеллигентной семье и раньше был артистом балета.

Об этом изданию "Факты" рассказала соседка задержанного Ирина. По ее словам, она знала, что ранее его выписали из психбольницы, но вел он себя очень положительно и внимание не привлекал.

У Дмитрия также была семья – жена и дочь. "Но жена разошлась с ним после того, как узнала про совершенное им убийство. А вообще, вы знаете, что Дмитрий сам из интеллигентной семьи? Его мама – хореограф...

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Я не понимаю, что с ним такое могло случиться. Он был очень творческой личностью. Любил фотографировать, даже, кажется, хорошо рисовал. Перед тем как совершить убийство, был телохранителем у какого-то политика", – призналась соседка.

Дмитрий Кулешов на заседании суда

Дмитрий Кулешов на заседании суда

24 Канал

После задержания подозреваемый был отправлен на принудительное обследование в психиатрическую больницу, где он уже неоднократно бывал.

Сотрудник медучреждения рассказал, что персонал боится Дмитрия, так как в первый раз он попал туда за убийство. Тогда он нанес жертве 19 ножевых ранений. Пациент опасен, а в его палату боятся заходить по одному.

"Мы не очень рады, что Дима будет снова у нас. Он очень опасен. С виду не скажешь, что Дмитрий может убить, но иногда он становится абсолютно невменяемым", – рассказал сотрудник больницы.

Уточняется, что маньяк в психбольнице будет под круглосуточной охраной. В то же время защита Кулешова настаивает на его невиновности, утверждая, что жертвы не видели лица нападавшего, а узнали только очки, что не есть полным доказательством вины.

Отметим, что в квартире Дмитрия полиция нашла нож, который и стал главной уликой в деле.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно полиция опубликовала первое видео с частью допроса подозреваемого. Тот признался, что ему были неинтересны женщины и дети, поэтому он нападал только на мужчин.

Первая публичная информация об опасном маньяке появилась в сети в начале октября и на протяжении недели активно распространялась среди киевлян.

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Темы
Троещина Новости Киева и Киевской области Маньяк в Киеве Криминал
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Украина Киев
Теги
Троещина убийство
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Якщо навіть персонал психлікарні його боїться, то як можна було випускати таку людину з-під нагляду?!
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