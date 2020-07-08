"Помогал Господь и моя Анечка!" Семья погибшей в ДТП 13-летней девочки три года добивалась наказания для убийцы

Через три года после смертельного ДТП убийца Ани Шевчук отправится за решетку.

Киевский апелляционный суд вынес окончательный вердикт по делу о смертельном ДТП, в котором погибла 13-летняя Аня Шевчук. Убийца девочки отправится за решетку на восемь лет.

На то, чтобы добиться справедливости, семье Шевчук понадобилось целых три года. Подробнее о резонансной аварии – в материале OBOZREVATEL.

Девочку сбили на глазах у старшей сестры

Трагедия произошла 22 июня 2017 года. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому в с.Тарасовка Киево-Святошинского района, когда на перекрестке младшую сбил легковой автомобиль ВАЗ.

На глазах старшей сестры от удара Аню вместе с велосипедом отбросило на несколько метров.

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах", – со слезами вспоминала девушка.

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. По словам родственников, водитель даже не подошел к сбитой им девочке и с самого начала вел себя вызывающе: кричал на людей и даже набросился на мать школьницы.

Тогда Людмила Шевчук пообещала, что он обязательно ответит за убийство ее ребенка.

"Когда мой мертвый ребенок лежал на дороге, а Сторожик сидел и смеялся мне в лицо, я ему пообещала, что обязательно добьюсь наказания", – рассказала она OBOZREVATEL.

"Дело пытались замять"

Родственники погибшей были шокированы расследованием ДТП. Так, следователь в течение двух месяцев не признавал потерпевшей Людмилу Шевчук, а свидетельства сестры Алены переписывал семь раз.

Адвокат пострадавших Анна Чернецкая рассказала OBOZREVATEL, что были допущены серьезные следственные ошибки.

"Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения. От водителя не было запаха, но, по словам матери Ани, у него был одурманенный вид. Может это такая шоковая реакция после смертельного ДТП, но могли быть и наркотики – сейчас этого уже не узнать", – уточнила она.

Также адвокат считает, что дело пытались замять.

"Приезжали непонятные понятые. Был прокурор района, не думаю, что на каждое ДТП в огромном Киево-Святошинском районе он приезжает. Наведывался начальник следствия – старший брат нашего следователя, было много всего. Складывалось впечатление, что все шло к тому, чтобы замять дело. Подвести к тому, что девочка сама бросилась под колеса", – добавила Чернецкая.

Станислав Сторожик три года находился на свободе

По ее словам, и сам Сторожик чувствовал себя довольно уверенно и нагло. "Во время судебных заседаний угрожал и мне, и матери погибшей девочки. Все это убеждало нас в том, что он "решает вопрос". Но что-то пошло не так, и Сторожику не удалось избежать наказания", – поделилась адвокат.

Три года ада для родных

Людмила Шевчук рассказала OBOZREVATEL, что всегда верила в справедливость, но были и моменты полного отчаяния.

"Мы пережили три года ада. Не знаю, откуда брались силы все это перенести. Наверное, мне помогали свыше – Господь и моя Анечка. Были моменты полного отчаяния и казалось, что нет выхода, но тут же появлялись люди, которые помогали не потерять веру в справедливость. Чужие люди стали родными", – отметила безутешная мать.

По ее словам, на последнем заседании в Киевском апелляционном суде было очень тяжело.

"Сторожик улыбался, фотографировал меня и куда-то пересылал… А когда ему дали последнее слово, то сказал:"Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы треплют!"

Женщина говорит, что после угроз обращалась в полицию, но это ничем не закончилось.

"Когда убийца моей дочечки угрожал мне в суде, говорил, что я получу свое, я обратилась в полицию. Но в Боярке, в Киево-Святошинском отделе полиции, мне сказали: "Ну, вы же живая. Все с вами нормально". Ход моему заявлению так и не дали", – уточнила Людмила.

Теперь женщина ждет, когда убийцу ее дочери отправят за решетку – пока что Станислав Сторожик дома. Еще суд первой инстанции перевел его на ночной домашний арест, а апелляционный не продолжил эту меру пресечения, так как прокурор не подавал ходатайство.

В ближайшее время суд должен опубликовать полный текст решения.