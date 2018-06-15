Травмы глаз и мозга: появились данные о пострадавших при взрыве в Киеве детях

Мальчик Паша, который пострадал при взрыве "Волги" в Киеве, находится в медикаментозном сне в стабильном состоянии.

Как сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, ребенок дышит самостоятельно.

"Деньги передали, 10100 грн за полдня, уточнили состояние. У малого преобладают множественные повреждения лица, челюсти, глаз и мозга. Все осматривают и лечат по степени важности травмы. Он в медикаментозном сне, дышит сам, стабильное состояние. По словам родителей, порозовел и выглядит намного лучше, чем вчера", – написал Антонов.

По его словам, девочку Владу повторно прооперировали.

"Критичных травм нет, но множественные осколочные ранения", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в Киеве взорвалась припаркованная "Волга". При взрыве пострадали три девочки в возрасте 7-11 лет и 5-летний мальчик, который впал в кому.

Хозяин взорванного авто пытался сбежать, но его задержали в Ривненской области. Полицейские исследовали транспорт и обнаружили там фрагменты гранаты РГД-5. 15 июня состояние мальчика ухудшилось, медики нашли у него ранения кишечника. Ребенка прооперировали.