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18 октября • обновлено в 14:47
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/ Криминал

"Только не женщины и дети!" Появилось первое видео с "троещинским маньяком"

1.7т Читать материал на украинском

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин на Троещине. Полиция опубликовала первое видео с частью допроса.

Задержанный признался, что ему были неинтересны женщины и дети, поэтому он нападал только на мужчин. Соответствующий видеоролик разместила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемым оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. В июне его выписали из психоневрологического диспансера. Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом.

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин на Троещине

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин на Троещине

Скриншот

Приводим диалог между задержанным и правоохранителем.

Задержанный: Кроме женщин и детей.

Правоохранитель: Кроме женщин и детей, да? Мужчины без разницы? Главное, чтобы не женщины и дети? А сколько раз было всего? Хотя бы примерно.

Задержанный: Может, пять, может, меньше.

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Для выявления подозреваемого задействовали личный состав всего гарнизона киевской полиции, сделали фоторобот, отработали камеры видеонаблюдения и пообщались с местными жителями. Позже на след подозреваемого таки вышли, задержали его и провели обыск.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом

Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом

Скриншот

Полиция опубликовала первое видео с места задержания и часть допроса

Полиция опубликовала первое видео с места задержания и часть допроса

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Первая информация об опасном маньяке в Киеве появилась в сети еще в начале октября и активно распространялась среди местных жителей. Злоумышленник с ножом нападал сзади только на мужчин вечером – примерно с 20:00 до 22:00. Работал на границе Днепровского и Деснянского районов города.

  • Позже в столице задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин, которые происходили на Троещине. Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом.

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Новости Киева и Киевской области Маньяк в Киеве
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