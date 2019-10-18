"Только не женщины и дети!" Появилось первое видео с "троещинским маньяком"

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин на Троещине. Полиция опубликовала первое видео с частью допроса.

Задержанный признался, что ему были неинтересны женщины и дети, поэтому он нападал только на мужчин. Соответствующий видеоролик разместила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемым оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. В июне его выписали из психоневрологического диспансера. Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом.

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин на Троещине Скриншот

Приводим диалог между задержанным и правоохранителем.

Задержанный: Кроме женщин и детей.

Правоохранитель: Кроме женщин и детей, да? Мужчины – без разницы? Главное, чтобы не женщины и дети? А сколько раз было всего? Хотя бы примерно.

Задержанный: Может, пять, может, меньше.

Для выявления подозреваемого задействовали личный состав всего гарнизона киевской полиции, сделали фоторобот, отработали камеры видеонаблюдения и пообщались с местными жителями. Позже на след подозреваемого таки вышли, задержали его и провели обыск.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом Скриншот

Полиция опубликовала первое видео с места задержания и часть допроса Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая информация об опасном маньяке в Киеве появилась в сети еще в начале октября и активно распространялась среди местных жителей. Злоумышленник с ножом нападал сзади только на мужчин вечером – примерно с 20:00 до 22:00. Работал на границе Днепровского и Деснянского районов города.

Позже в столице задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин, которые происходили на Троещине. Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом.

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