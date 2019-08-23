"Перепутала педали": виновницей ДТП с ребенком в Киеве оказалась теща Притулы и Хомутынника

За рулем кроссовера Mazda, который в Киеве 22 августа сбил мать с 9-летним ребенком, находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. В результате ДТП мать с ребенком получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водитель внедорожника повреждений не получила.

Лилия Сопельник является директором и владельцем нескольких компаний. Наши журналисты связались с ее дочерью Катериной Притулой (Сопельник) и попросили рассказать о самочувствии мамы.

"Я вам ничего не буду комментировать", – сказала девушка и бросила трубку.

Добавим, что зятем Лилии Сопельник является одиозный народный депутат от группы "Відродження" Виталий Хомутынник.

59-летняя Лилия Сопельник Facebook Лилии Сопельник

Напомним, что на Днепровской набережной, 19-а в Киеве женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади. Скорость движения машины была такой высокой, что очевидцы предположили, что она перепутала педали.

В результате 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц.

Лилия Сопельник

Сергей Притула с женой Екатериной

Сергей Притула с женой Екатериной

59-летняя Лилия Сопельник Соцсети

Место происшествия Facebook/Dima Yarosh

Место происшествия Facebook/Dima Yarosh

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. На сегодняшний день водитель кроссовера задержана.

Момент ДТП (видео 18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Чернобая Черкасской области столкнулись легковой автомобиль и автобус. Погибли три человека - водитель и пассажиры легковушки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!