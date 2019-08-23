"Перепутала педали": виновницей ДТП с ребенком в Киеве оказалась теща Притулы и Хомутынника

За рулем кроссовера Mazda, который в Киеве 22 августа сбил мать с 9-летним ребенком, находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы.
Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. В результате ДТП мать с ребенком получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водитель внедорожника повреждений не получила.
Лилия Сопельник является директором и владельцем нескольких компаний. Наши журналисты связались с ее дочерью Катериной Притулой (Сопельник) и попросили рассказать о самочувствии мамы.
"Я вам ничего не буду комментировать", – сказала девушка и бросила трубку.
Добавим, что зятем Лилии Сопельник является одиозный народный депутат от группы "Відродження" Виталий Хомутынник.
59-летняя Лилия Сопельник
Facebook Лилии Сопельник
Напомним, что на Днепровской набережной, 19-а в Киеве женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади. Скорость движения машины была такой высокой, что очевидцы предположили, что она перепутала педали.
В результате 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц.
Лилия Сопельник
Сергей Притула с женой Екатериной
Сергей Притула с женой Екатериной
59-летняя Лилия Сопельник
Соцсети
Место происшествия
Facebook/Dima Yarosh
Место происшествия
Facebook/Dima Yarosh
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. На сегодняшний день водитель кроссовера задержана.
Момент ДТП (видео 18+)
Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Чернобая Черкасской области столкнулись легковой автомобиль и автобус. Погибли три человека - водитель и пассажиры легковушки.
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