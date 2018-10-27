Сжег авто и избил человека: под Киевом депутат устроил пьяный дебош

В Киевской области народный депутат Сергей Скуратовский и его соратник Юрий Забела во время охоты на фазанов расстреляли и сожгли автомобиль Скуратовского. После этого они жестоко избили попавшегося под руку главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района Александра Сорочана.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание КиевVласть. По информации источников, причиной такого поведения стало сильное алкогольное опьянение.

В издании отметили, что инцидент с главой Плахтинянского сельсовета прошел случайно. Сорочан проезжал мимо и заметил, как из автомата Скуратовский расстреливает собственный автомобиль, который уже начал гореть. Сорочан предложил свою помощь высокопоставленным лицам. Однако Скуратовский и Забела в ответ жестоко его избили.

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В издании также отметили, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Скуратовского автоматическим оружием. Как рассказал источники в Киевском облсовете, на охоту Скуратовский выезжает в угодья, находящиеся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области. Угодья – это 30 тыс. гектаров земли, находящиеся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича, а с весны 2016 года клуб переписали на экс-помощника Скуратовского – Богдана Мотрича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тернополе депутат областного совета избил полицейских, среди которых также была женщина.