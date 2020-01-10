Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко оставили под стражей до 8 февраля.
Апелляция защиты была отклонена. Соответствующее решение принял на заседании 10 января Киевский апелляционный суд (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте к конца страницы).
Заседание происходило на улице Соломенская, 2а. Под зданием собрали десятки правоохранителей.
Суд принял новое решение по подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко
Во время заседания защитник Антоненко сделал несколько заявлений о том, что доказательства, вероятно, являются фейковыми. Он отметил, что в одной из экспертиз был установлен рост подозреваемого, который попал на камеру наблюдения. По словам защитника, рост Антоненко не соответствует указанной цифре. Также он добавил, что музыкант не хромает.
Прокурор заявил противоположное, а также вспомнил о связи музыканта с еще одной подозреваемой – Юлией Кузьменко, мине, найденной в его квартире, и принтах на одежде мужчины.
Сам Антоненко вновь озвучил версию о том, что его задержание – это "дело рук Кремля и ФСБ РФ". Он добавил, что в последнее время начал волноваться о безопасности своих родных.
Взять на поруки Антоненко были готовы многие, впрочем, суд отклонил апелляцию и оставил мужчину под стражей до 8 февраля. В зале суда решение встретили криками "Ганьба!".
Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей
Facebook/Движение Сопротивления Капитуляции
Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей
Факты
Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей
Факты
Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей
Факты
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста. Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.
Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.
Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.
В СМИ появилась информация о том, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, – ниже подозреваемого в организации этого преступления Антоненко.
Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста. Одной из них была "операция ФСБ России".
Музыкант заявил, что мина, найденная правоохранителями в его квартире, – только муляж.
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