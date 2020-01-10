Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко оставили под стражей до 8 февраля.

Апелляция защиты была отклонена. Соответствующее решение принял на заседании 10 января Киевский апелляционный суд (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте к конца страницы).

Заседание происходило на улице Соломенская, 2а. Под зданием собрали десятки правоохранителей.

Суд принял новое решение по подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко

Во время заседания защитник Антоненко сделал несколько заявлений о том, что доказательства, вероятно, являются фейковыми. Он отметил, что в одной из экспертиз был установлен рост подозреваемого, который попал на камеру наблюдения. По словам защитника, рост Антоненко не соответствует указанной цифре. Также он добавил, что музыкант не хромает.

Прокурор заявил противоположное, а также вспомнил о связи музыканта с еще одной подозреваемой – Юлией Кузьменко, мине, найденной в его квартире, и принтах на одежде мужчины.

Сам Антоненко вновь озвучил версию о том, что его задержание – это "дело рук Кремля и ФСБ РФ". Он добавил, что в последнее время начал волноваться о безопасности своих родных.

Взять на поруки Антоненко были готовы многие, впрочем, суд отклонил апелляцию и оставил мужчину под стражей до 8 февраля. В зале суда решение встретили криками "Ганьба!".

Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей Facebook/Движение Сопротивления Капитуляции

Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей Факты

Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей Факты

Под Киевским апелляционным судом собрали правоохранителей Факты

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