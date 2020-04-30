Печерский районный суд Киева 30 апреля наложил штраф в 10 200 грн и лишил на год водительских прав Анну Краснову, которая пьяной ездила столицей.

Как сообщила ТСН, протокол за нетрезвое вождение на нее составили еще в начале апреля(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители перед судом рассказали, что водителя задержали за то, что она не включила сигнал поворота, а когда полиция проверила Краснову, в ее крови оказалось 0,3 промилле алкоголя. Примечательно, что тогда девушка не превышала скорость, однако ранее хвасталась в соцсетях, как "гоняет" на авто.

"Ну, мне нравится. Не всем можно, а тем, кто умеет, можно", – так свои действия прокомментировала сама "гонщица".

Суд наказал "горе-водителя", которая "гоняла" Киевом и выпивала за рулем. Иллюстрация

В суд Краснова приехала на том же авто, на котором было зафиксировано нарушение. Водитель сказала журналистам, что виновной себя не считает.

Также перед судом девушка говорила, что штраф платить не будет, поскольку имеет мать с инвалидностью. Краснова рассказала о приятеле, "которого также поймали с 0,25 промилле, и ему за это ничего не было". Она была уверена, что имеет право превышать скорость, ведь "хорошо водит и нарушает скоростной режим только ночью".

В то же время журналисты отметили, что в соцсетях девушки было видео, на котором она сама фиксировала превышения скорости днем. После суда Краснова комментировать лишение прав отказалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поймали молодого водителя Анну Краснову, которая не останавливала машину по требованию полицейских и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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