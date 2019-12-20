Стрелял полицейский: появились детали потасовки в центре Киева

В Киеве четыре полицейских пострадали во время столкновений на улице Крещатик в пятницу, 20 декабря.

Об этом сообщила глава отдела коммуникации полиции Киева Оксана Тищенко.

"На улице Крещатик до сотрудников полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что против агрессивной толпы был применен слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

В отделение полиции для дачи объяснений и установления обстоятельств инцидента доставили восемь человек. После проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

Митинг в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве утром, 20 декабря, возле стадиона "Динамо", где произошли короткие стычки полиции с группой молодых человек, внезапно раздался взрыв.

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