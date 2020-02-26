Состояние мужчины, который 26 февраля совершил самоподжог под Офисом президента Украины в Киеве, Александра Бурлакова – тяжелое. Его доставили в реанимацию, а в будущем пострадавшему сделают операции по пересадке кожи.

Об этом рассказал журналист в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK. В то же время ранее пресс-служба ОПУ заявляла об ожогах легкой степени.

Пострадавшему уже оказали первую медицинскую помощь, сделали перевязки и доставили в реанимацию. Там мужчина пробудет от 8 до 10 дней, а всего в больнице – минимум две недели.

В Киеве под ОПУ мужчина совершил самоподжог Информатор

"Тяжелое состояние после ожога... Пока сделана только перевязка и набор анализов", – рассказал врач ожогового центра Андрей Жирнов, добавив, что в будущем Бурлакову сделают операции по пересадке кожи.

По словам журналиста, к мужчине также прибыли криминалисты и представители ОПУ. Первые долго собрали информацию и общались с врачом, которая принимала пострадавшего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве под Офисом президента Украины в среду, 26 февраля, мужчина совершил самоподжог. OBOZREVATEL собрал все подробности, фото и видео.

Оказалось, что мужчину зовут Александр Бурлаков, он – из села Новоивановка Сумской области. Пострадавший объяснил свой поступок проблемами с землей.

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