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Смертельное ДТП в Киеве: установлена личность погибшего

2.3тЧитать новость на украинском

Жертвой ДТП, которое произошло рядом со станцией метро "Дорогожичи" в Киеве, стал 66-летний мужчина.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, погибшего звали Михаил И.

От полученных в ДТП травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Также пострадала 52-летняя женщина-пешеход. С диагнозом "политравма" ее доставили в клиническую больницу №17.

В это же время медицинское учреждение с политравмой был госпитализирован 27-летний пассажир Renault. Пострадал и 56-летний водитель Renault: мужчина получил ссадины и был доставлен в больницу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля рядом со станцией метро "Дорогожичи" столкнулись автомобили Nissan и Renault, после чего один из автомобилей отбросило на пешеходную зону. В это время там находились люди.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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