Убил 13-летнюю: в Киеве суд принял важное решение

Водитель, который в Киевской области насмерть сбил 13-летнюю Аню Шевчук, получил восемь лет лишения свободы.

Такое решение 10 июня огласила судья Киево-Святошинского районного суда Мирослава Омельченко, рассказала OBOZREVATEL мама погибшей девочки Людмила Шевчук.

Она отметила, что восемь лет – максимальное наказание, которое предусматривает статья, по которой судили виновника ДТП.

"Я считают, что судья – тот человек, которая работает для людей и по справедливости, чтобы те выродки несли полную ответственность за свои преступления!" – рассказала она.

Родители Ани Шевчук на судебном заседании 10 июня

Отметим, что родные погибшей Ани без малого два года добивались наказания для виновника трагедии. 47-летний Станислав Сторожик 22 июня 2017 года на своем автомобиле насмерть сбил девочку рядом с ее домом.

Родственники вместе с адвокатом Анной Чернецкой на протяжении всего этого времени били тревогу, что расследование смертельного ДТП велось с вопиющими нарушениями и родителям приходилось бороться буквально за каждое доказательство.

"Людям, у кого случилось такое горе, нужно не сдаваться и не опускать руки, чтобы добиться наказания убийцы", – считает Людмила Шевчук.

Станислав Сторожик на суде

Станислав Сторожик

На сегодняшний день водителя не взяли под стражу, так как приговор еще не набрал законной силы, рассказала OBOZREVATEL Анна Чернецкая.

"Законную силу приговор набирает, если он не подает апелляцию через 30 дней, а если подает апелляцию, то с момента вынесения апелляционного решения", - рассказала адвокат.

Она добавила, что водитель находится под ночным домашним арестом.

Видео записано в июле 2017 года

Добавим, что сам виновник смертельного ДТП по отношению к родственникам погибшей вел себя вызывающе: хамил им и называл "дебилами". Также мужчина неоднократно нарушал санкцию суда о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области в ДТП погибли три человека, в том числе мать с 3-летней дочкой. Автомобиль, в котором находились люди лоб в лоб столкнулся с фурой.

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