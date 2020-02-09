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9 февраля • обновлено в 10:12
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Сломан нос и выбиты зубы: в Киеве женщину жестоко избили из-за русского языка

3.1т
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В Киеве женщину жестоко избили якобы за то, что она разговаривала на русском языке. Окровавленную ее обнаружили на лавочке мужчины, которые проходили мимо. Они же вызвали медиков и патрульных.

Инцидент произошел 9 февраля около 04:20 по адресу улица Оноре де Бальзака, 32. Об этом сообщает "Информатор".

Как отметили очевидцы, пострадавшая была в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могла ничего внятно объяснить.

В Киеве женщину жестоко избили из-за русского языка

В Киеве женщину жестоко избили из-за русского языка

Но все же, по словам женщины, ее избили несколько мужчин, а конфликт произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке.

Медики установили, что у нее сломан нос, а также выбиты зубы. Пострадавшую сразу госпитализировали в больницу для более подробного обследования и оказания помощи.

Подробности происшествия устанавливаются.

У женщины сломан нос, а также выбиты зубы

У женщины сломан нос, а также выбиты зубы

kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во дворе неподалеку от людного перекрестка между магазинами и гаражами на Борщаговке двое школьниц избили младшую ученицу: началось все с пощечины и обвинений в распространении слухов, далее в ход пошли удары посильнее. При этом еще одна снимала все на телефон.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины русский язык криминал
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Усрания це Европа. А вы как хотели жить среди нерабов и гейропейцев.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Х-хлы совсем уже с катушек съехали и деградировали , но не все, некоторые уже даже с бабами вольный бой могут устроить.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Для многих русских понятия русский язык и мат тождественны.
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