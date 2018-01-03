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"Синий в хлам": пьяный судья пытался сбежать с места серьезного ДТП в Киеве

10.6тЧитать новость на украинском

В Киеве пьяный судья спровоцировал серьезное ДТП, после чего постарался скрыться в карете скорой помощи.

Видео обнародовано в группе "dtp.kiev.ua" в социальной сети Facebook.

"В Киеве свидетели не дали убежать и заставили пройти тест на алкоголь пьяного судью Усатова Дмитрия, который снес с дороги "Рено Дастер", отправив водителя в реанимацию. Усатов за рулем "Форд Мустанг" вылетел на встречку и протаранил Рено", – сказано в сообщении.

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Сразу после ДТП мужчина выпил водку, заявив, что плохо себя чувствует, и запрыгнул в машину скорой. Автомобиль пострадавшего от удара вылетел между деревьями в кювет. Состояние водителя расценивается как тяжелое.

Как выяснилось, судья двигался со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы. Водитель не получил серьезных видимых повреждений. Первую помощь ему оказали на месте.

Пользователи в комментариях опознали виновника аварии, как Усатова Дмитрия Дмитриевича. По их версии, он работает с 2005 года судьей в Киево-Святошинском суде области.

В сети возмутились данной ситуацией.

"Ничего-завтра будет судить таких как сам пьяных", " Видно, что пьяный, то, что выпил после аварии, так сразу не рубанет", "Пьянючее и руками машет", "Ой блин синий тварь в хлам", "Одни мажоры и чиновники, бл*ха пьяными ездят! Они думают, что им все сойдет?! Люди все мы под богом ходим", – написали в сети.

В связи с этим нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук акцентировал внимание на необходимости ужесточения наказания за пьяную езду за рулем.

Как сообщал "Обозреватель", ранее судья насмерть сбил пешехода в Киеве.

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Темы
ДТП в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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