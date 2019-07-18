"Сидел на пьяной измене!" В Киеве водитель популярного такси угодил в скандал

В ночь на 18 июля в Киеве местный житель заметил во дворе дома пьяного мужчину в машине популярного такси Uber.

Инцидент произошел на улице Окипной в Днепровском районе, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Во дворе стоит Uber заведенный с включенными фарами, с открытой водительской дверью, работающими дворниками, и без водителя, преграждает мне проезд", - рассказал он.

Водителя такси заметили пьяным

Киевлянин подошел к автомобилю, чтобы прояснить ситуацию.

"Вижу сзади сидит человек, думаю пассажир?! Оказывается, это водитель который сидит на пьяной измене, рассказывает о том, что привез его дядя, который ушел спать, а сам он не местный. Водителя оформили по строгости, 2.20 промилле", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пьяный водитель такси Uber чуть не сбил несколько человек, а затем врезался в грузовик Mercedes.

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