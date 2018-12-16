Сгорел заживо: в Киеве произошло жуткое ЧП

В Киеве на территории "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) неподалеку от выставочных павильонов в ночь на 16 декабря загорелся автомобиль "ГАЗель", водитель сгорел заживо.

Вызов в спасательные службы поступил около 23:44 в субботу, 15 декабря. Как сообщили в пожарной службе, "ГАЗель" была на загрузке в складе на территории ВДНХ. После того, как весь товар (продукты питания) был погружен в машину, водитель по каким-то причинам не уехал сразу, а остался возле помещения. Возможно, он уснул там. Затем автомобиль начал гореть и сотрудники склада скатили его с рампы при помощи электрокара, чтобы огонь не перекинулся на здание и соседние палеты, сообщает "Информатор".

Погибший был водителем грузового автомобиля. Его личность и возраст пока что не установлены. "ГАЗель" была на житомирских номерах. Исходя из вещей, которые находились в салоне автомобиля, можно сделать вывод, что он проводил там большое количество времени. Спасатели извлекли оттуда личные вещи, такие как дезодорант, книги, зарядные устройства, носки, нижнее белье. Кроме этого, в салоне нашли большое количество пустых бутылок из-под спиртного.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Тело мужчины сильно обгорело. Причины возгорания пока что неизвестны, но ни будка с товаром, ни двигатель автомобиля совсем не пострадали — пожар охватил только салон. Предварительные версии пока что не озвучивали.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, пожарных служб, внутренней охраны ВДНХ. Причины случившегося установят экспертиза и следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России в результате серьезного ДТП сгорели заживо семь человек.