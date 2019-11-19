Села в такси и не вернулась домой: в Киеве при загадочных обстоятельствах пропала девушка

В Киеве 17 ноября при загадочных обстоятельствах пропала 24-летняя девушка Владислава Кирсанова.

Она вместе с подругой около 01:30 села в такси. Об этом сообщили на странице "Троещина FB" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Девушки направлялись из L'Kafa Cafe (ТРЦ РайON) домой, но до пункта назначения добралась только подруга пропавшей.

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропала девушка Facebook/Троещина FB

"Пропала девушка, вчера около 01:30 с подругой села в такси от L'Kafa (в ТРЦ Район), подругу довезли домой, а ее – нет. Кирсанова Владислава, 24 года", – говорится в сообщении.

Девушка была одета в брюки, серую толстовку и черный пуховик. Также в комментариях под постом киевляни добавили, что телефон пропавшей был отключен.

"Девушка вызывала такси, а телефон – отключен", "И телефон ее не в сети сейчас", – написали они.

В Киеве 17 ноября при загадочных обстоятельствах пропала 24-летняя девушка Владислава Кирсанова Facebook/Троещина FB

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве после поездки в такси Uber пропал мужчина Сергей Литвинов. В последний раз он выходил на связь 25 августа, когда сел в вызванное ним авто в районе Виноградаря.

В Днепре обнаружили тело пропавшего Литвинова. Он совершил самоубийство.

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