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19 ноября • обновлено в 11:28
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/ Криминал

Села в такси и не вернулась домой: в Киеве при загадочных обстоятельствах пропала девушка

1.1т
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В Киеве 17 ноября при загадочных обстоятельствах пропала 24-летняя девушка Владислава Кирсанова.

Она вместе с подругой около 01:30 села в такси. Об этом сообщили на странице "Троещина FB" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Девушки направлялись из L'Kafa Cafe (ТРЦ РайON) домой, но до пункта назначения добралась только подруга пропавшей.

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропала девушка

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропала девушка

Facebook/Троещина FB

"Пропала девушка, вчера около 01:30 с подругой села в такси от L'Kafa (в ТРЦ Район), подругу довезли домой, а ее – нет. Кирсанова Владислава, 24 года", – говорится в сообщении.

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Девушка была одета в брюки, серую толстовку и черный пуховик. Также в комментариях под постом киевляни добавили, что телефон пропавшей был отключен.

"Девушка вызывала такси, а телефон – отключен", "И телефон ее не в сети сейчас", – написали они.

В Киеве 17 ноября при загадочных обстоятельствах пропала 24-летняя девушка Владислава Кирсанова

В Киеве 17 ноября при загадочных обстоятельствах пропала 24-летняя девушка Владислава Кирсанова

Facebook/Троещина FB

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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