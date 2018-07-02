"Вы продали Украину!" Россия готовила новый переполох в центре Киева

В Киеве Служба безопасности Украины предупредила экстремистскую провокацию, целью которой было разжигание межнациональной вражды.

Ее заказчиком была российская сторона, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"По задумке представителей иностранных подрывных центров, подчиняющиеся им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде", запланированную на 1 июля в кинотеатре "Жовтень", ― сообщили в ведомстве.

Подконтрольные РФ украинцы хотели нанять в столице около 100 человек и разделить их на три группы "украинских националистов". Первая должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая ― разбросать в зале кинотеатра листовки провокационного характера. Третья ― облить "зеленкой" создателей фильма.

facebook.com/SecurSerUkraine

Злоумышленников задержали во время их "совещания" по подготовке акции в одном из кафе Киева. У них изъяли "зеленку", плакаты, листовки и инструкции от кураторов.

На одном из плакатов была надпись "За сколько вы продали Украину?".

"Точно известно, что организаторы этой акции причастны к провокации у посольства Венгрии 20 июня. Эти же фигуранты организовали ее в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандировали антиукраинские лозунги и уничтожали чучело венгерского премьер-министра В. Орбана", ― сообщили в СБУ.

Как писал OBOZREVATEL, стало известно о провокации российских боевиков на Донбассе.