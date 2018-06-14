"Самолет рухнул на крыло": пассажиры рассказали правду о ЧП в аэропорту "Киев"

Ситуация во время приземления в аэропорту "Киев" была более сложной, чем утверждают представители "Жулян".

Об этом заявила пассажирка авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра в комментарии "Эспрессо".

"Самолет во время приземления рухнул на правое крыло, начал дымиться, поотрывало некоторые сиденья, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка. Стюардесса говорила пассажирам не двигаться, однако пассажиры начали выбегать из самолета, который уже приземлился. Потом пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез пассажиров в терминал", - рассказала женщина.

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По ее словам, багаж получили лишь 5 процентов пассажиров. Воду людям в терминале дали через два часа после аварийного приземления самолета.

По данным пассажирки, в аэропорту работают машины "скорой помощи". Некоторые люди пострадали, получив ссадины. Также у некоторых пассажиров поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние. Администрация аэропорта пока не объяснила пассажирам, когда они смогут получить свои чемоданы.

При этом другая пассажирка Юлия в комментарии "112" рассказала, что у самолета оторвало шасси.

"Перед посадкой ребята, которые сидели возле крыла, видели дым. Перед посадкой была большая скорость, начало трусить очень сильно самолет. Все летали со стороны в сторону, я лично упиралась ногами об сидение. Мы начали садиться на полосу уже зная, что у нас горит крыло или турбина. Мы выехали за границу полосы на поле, начали стороной ехать. Крыло начало цеплять землю, отвалились колеса. Пошел едкий дым, очень сильный", - рассказывает пассажирка.

Также очевидец аварии рассказала, что пассажиры самостоятельно открыли двери в самолете, чтобы его покинуть:

"Мы первые вскочили к стюартами, они говорили, что все нормально. Мы выдрали двери передние возле их кабины и начали выбегать", - отметила Юлия.

"Эвакуации вообще не было. Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, ни жилеты. Мы выломали дверь, нам сказали бегите куда можете, прыгайте", - добавила она.

Также Юлия рассказала, что "скорая" приехала к пострадавшим спустя два часа:

"Скорой" не было, пожарные приехали. В аэропорту никакой поддержки, помощи, ни воды элементарно, ни валерьянки. "Скорая" приехала спустя два часа, померяли давления. Спустя два часа начали раздавать багаж", - отметила девушка.

Максим Соколюк Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, появились первые фотографии в места ЧП в аэропорту"Киев".