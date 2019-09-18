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18 сентября • обновлено в 17:50
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/ Криминал

"Сама бросилась": в Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве на площади Шевченко 18 сентября грузовик насмерть сбил женщину-пешехода. Авария произошла прямо на трамвайных путях.

Первые фото с места смертельного ДТП опубликовали в "Киев Оперативный". На них видно, что пешеход буквально находился под колесами фуры. По словам свидетелей, погибшая якобы сама бросилась под колеса.

"На площади Шевченко грузовик Renault насмерть сбил человека. Появился свидетель с видео, где видно, что женщина-пешеход сама бросилась под колеса", – уточнили в соцсети.

В Киеве насмерть сбили человека

В Киеве насмерть сбили человека

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Информация о личности жертвы уточняется.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьник чудом остался жив, при этом получил тяжелые травмы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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