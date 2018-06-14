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LadyCity

Ребенок в коме: появились новые данные о пострадавших при взрыве в Киеве

2.2тЧитать новость на украинском

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что пострадавшие при взрыве машины в Киеве имеют множественные ранения, а один ребенок находится в коме.

"Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – написала она в своем микроблоге вTwitter.

Взрыв машины в Киеве

В свою очередь на странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что мальчик получил тяжелые осколочные ранения живота.

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"Сейчас в операционной, приходил в сознание на месте. Девочка с ранением шеи, стабильное состояние, артерии не задеты. Еще двое детей с мелкими травмами. На месте продолжают работать силовики", – резюмировали в сообществе.

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Взрыв машины в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в Киеве взорвалась припаркованная "Волга". Предварительно, дети захотели поиграть в машине и нашли там какой-то предмет, который сдетонировал.

Медики рассказали, что при взрыве пострадали три девочки в возрасте 7-11 лет и 5-летний мальчик.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина
Объект
взрывы
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